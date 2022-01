Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης κατάκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open, με τους δύο Ελληνοαυστραλούς τενίστες να δίνουν σόου κατά τη διάρκεια του αγώνα και φυσικά μετά το τέλος του τελικού.

Ο Νικ Κύργιος είχε όρεξη για χιούμορ, τονίζοντας πως ο συμπαίκτης του θα βγει να το γιορτάσει και προέτρεψε τις κοπέλες να ετοιμαστούν.

“Νικ, σ’ αγαπώ αδερφέ μου. Μπορώ να πω ότι σίγουρα δεν περιμέναμε να φτάσουμε κοντά σε αυτό τον τίτλο και με την βοήθεια του κόσμου όλη η εβδομάδα ήταν απίστευτη. Η κάλυψη του γεγονότος και η εμπιστοσύνη που πήραμε ήταν ό,τι χρειαζόμασταν και δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα παραπάνω”, δήλωσε ο Θανάσης Κοκκινάκης.

