Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Ντούσκο: «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά»

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για το χρυσό μετάλλιο του Έλληνα παγκόσμιου πρωταθλητή
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Στέφανος Ντούσκος χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη με μία ανάρτηση στα social media.

Η νέα μεγάλη επιτυχία του Στέφανου Ντούσκου έφερε την αποθέωση του κορυφαίου Έλληνα κωπηλάτη και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός έγραψε σχετικά: “Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!”

Ο Ντούσκος έχει πλέον στην κατοχή του χρυσό παγκόσμιο και ολυμπιακό μετάλλιο.

