Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Ντούσκο: «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά»

Ο Στέφανος Ντούσκος χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη με μία ανάρτηση στα social media.

Η νέα μεγάλη επιτυχία του Στέφανου Ντούσκου έφερε την αποθέωση του κορυφαίου Έλληνα κωπηλάτη και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό.

Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 28, 2025

Ο Ντούσκος έχει πλέον στην κατοχή του χρυσό παγκόσμιο και ολυμπιακό μετάλλιο.