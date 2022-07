Ο Μάτζικ Τζόνσον δέχθηκε ένα τηλεφώνημα-έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον παλαίμαχο σούπερ σταρ του NBA.

Ο Μάτζικ Τζόνσον βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, όπου και περνάει ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένεια του. Ο θρύλος του NBA αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας, μιας και δεν σταματάει να ανεβάζει στα social media τα μέρη που επισκέπτεται, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (11/7) ο Μάτζικ Τζόνσον είχε, μάλιστα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψαν οι δύο άνδρες στα social media.

“Είχα την τιμή και την ευχαρίστηση να δεχθώ ένα τηλεφώνημα-έκπληξη από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Με καλωσόρισε στη χώρα και ήθελε να δει πως πηγαίνει μέχρι στιγμής η επίσκεψή μου. Του είπα ότι αυτή η επίσκεψη είναι καταπληκτική, μου έχει αλλάξει τη ζωή. Από την κουλτούρα μέχρι την ιστορία και το φαγητό, όλα είναι καταπληκτικά. Ο κόσμος μας έχει καλωσορίσει με ανοιχτές αγκάλες” ήταν τα λόγια του Μάτζικ Τζόνσον στο Twitter.

I had the honor and pleasure of getting a surprise call from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis welcoming me to the country and seeing how my visit has been so far. I told the Prime Minister it’s been amazing and life changing!