«Κυρίαρχη» η Παπαχρήστου στο τριπλούν! Χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα – videos

Ένα άλμα ήταν αρκετό για τη Βούλα Παπαχρήστου, αφού ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της χρονιάς στην Ευρώπη με 14.60 μέτρα, κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου.

Η Ελληνίδα αθλήτρια σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, χάρη στη μοναδική ουσιαστικά έγκυρη προσπάθειά της στον αγώνα, τη δεύτερη, αφού το άλμα της ήταν εντυπωσιακό και έξω από τις δυνατότητες των αντιπάλων της.



Η ίδια μάλιστα το πανηγύρισε εξ αρχής σαν… χρυσό άλμα και το αφιέρωσε στα θύματα των φονικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, δείχνοντας στον ουρανό και στη συνέχεια τη μαύρη κορδέλα, που έφερε στη γαλανόλευκη μπλούζα της.

Αυτό ήταν μάλιστα, το τρίτο χρυσό μετάλλιο και τέταρτο συνολικά για τα ελληνικά χρώματα στο 24ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Βερολίνου, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των ελληνικών μεταλλίων στα 27, εκ των οποίων τα 11 χρυσά, 6 ασημένια και 10 χάλκινα.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το ασημένιο μετάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνα, πήρε η Κριστίν Γκιέρις από τη Γερμανία με 14.45 μέτρα και το χάλκινο η Άνα Πελετέριο από την Ισπανία, με 14.44 μέτρα.



1.Βούλα Παπαχρήστου (Ελλάδα) 14.60μ

2.Κριστίν Γκιέρις (Γερμανία) 14.45μ

3.Άνα Πελετέριο (Ισπανία) 14.44μ

4.Έλενα Παντουρόιου (Ρουμανία) 14.38μ

5.Χάνα Μινένκο (Ισραήλ) 14.37μ

6.Γκαμπριέλα Πέτροβα (Βουλγαρία) 14.26μ

7.Τζανίν Ασανί Ισούφ (Γαλλία) 14.12μ

8.Ρουγκί Ντιαλό (Γαλλία) 14.08μ

Triple Jump victory for Greece 🇬🇷🥇as 2016 bronze medallist Paraskevi Papahristou makes it gold this time round!

Fantastic jumping with a best of 14.60m for her first European Championship title! #TheMoment #EC2018 #Berlin2018 pic.twitter.com/AUccVcefDl

— Euro Champs (@Euro_Champs) August 10, 2018