Λαμίν Γιαμάλ: Ποιος είναι ο 35χρονος πατέρας του, Μουνίρ Νασράουι, που μαχαίρωσαν ενώ έκανε βόλτα με τον σκύλο του – Η ζωή του και η περηφάνια για τον γιο του

Ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε το ντεμπούτο του στο ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 16 ετών και κέρδισε αξιοσημείωτα το Euro στα 17 με τους γονείς του να τον επευφημούν από το πλήθος.

Σε μια τραγική τροπή των γεγονότων, ο πατέρας του Γιαμάλ, Μουνίρ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όταν μαχαιρώθηκε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στη Βαρκελώνη, στις 14 Αυγούστου 2024.

Ο μαροκινής καταγωγής Mounir Nasraoui, μετανάστευσε στην Ισπανία ακολουθώντας την μητέρα του Fatima (γιαγιά του Yamal), η οποία έφτασε πρώτη το 1988 στη Μαδρίτη, από την Ταγγέρη, για να κερδίσει το ψωμί της οικογένειάς της.

Στη συνέχεια, η οικογένεια μετακόμισε στη Rocafonda, μια ταπεινή γειτονιά στην πόλη Mataró, στη βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας της Ισπανίας, οποία έχει τον ταχυδρομικό κώδικα 08304. Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Αν έχετε δει τον Lamine Yamal να πανηγυρίζει τα γκολ του, σχηματίζει τα τρία τελευταία ψηφία – 304 – με τα χέρια του ως φόρο τιμής στη γειτονιά όπου μεγάλωσε.

Εκεί, ο Mounir Nasraoui γνώρισε τη μητέρα του Yamal, Sheila ωστόσο το ζευγάρι έμελλε να μην μακροημερεύσει καθώς χώρισε όταν ο Γιαμάλ ήταν μόλις τριών ετών.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η FC Barcelona έκανε scouting στον Lamine Yamal και τον κάλεσε σε προπονήσεις στη La Masia, με τον ταλαντούχο πιτσιρικά να υπογράφει συμβόλαιο με τον σύλλογο το 2014.

Αν και δεν γνωρίζουμε πολλά για την παιδική του ηλικία, ένα πράγμα που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι το ποδόσφαιρο ήταν πάντα κάτι που αγαπούσε.

Είναι εμφανές στο πόσο παθιασμένος είναι με τα επιτεύγματα του γιου του, γράφουν τα ισπανικά μέσα.

Ο Nasraoui, όπως και κάθε άλλος πατέρας, εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την τεράστια επιτυχία του γιου του. Συνήθως επιλέγει το Instagram για να εκφράσει αυτή του τη χαρά – όποιος κάνει scroll στο προφίλ του θα καταλάνβει.

Ο 35χρονος Nasraoui, ως ανήσυχο πνεύμα, κάποτε είχε «απαντήσει» με αβγά σε μια αντιπαράθεση που είχε με ορισμένους τύπους. Στη συνέχεια συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 650 δολαρίων για το περιστατικό.

Επιπλέον, μερικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Μπαρτσελόνα είχε επίσης πρόβλημα λόγω της στάσης του και την υπερβολική πίεση που ασκεί σε αυτούς καθώς λέει ότι «βιάζεται πάρα πολύ» να δει τον γιο του να πετυχαίνει.

Ο Nasraoui είναι σίγουρος για το διαμέτρημα του Lamine Yamal, όταν αστειεύτηκε ότι αυτός ήταν που ευλόγησε τον Lionel Messi.

Ο πατέρας του Lamine Yamal δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες που δείχνουν τον Messi να κάνει μπάνιο τον τεσσάρων μηνών Yamal.

Η φωτογράφιση έγινε τον Δεκέμβριο του 2007 από την καταλανική εφημερίδα «Sport».

Με πολλούς να ισχυρίζονται ότι ήταν ένα σημείο καμπής στη ζωή του Γιαμάλ – λαμβάνοντας ευλογία από τον αρχηγό της Αργεντινής – ο Νασράουι είχε διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Γιαμάλ είναι «ευλογημένος από τον θεό» και αστειεύτηκε λέγοντας πως «ίσως ήταν ο Lamine που ευλόγησε τον Leo!» υποδηλώνοντας ότι ο Μέσι βρήκε το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας του μόνο μετά τη λήψη της φωτογραφίας.

