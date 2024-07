Λαμίν Γιαμάλ: Το «παιδί του Μέσι» που οδηγεί την Ισπανία προς την κατάκτηση του Euro 2024

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Euro 2024 και πριν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια, έχει ήδη στείλει την Ισπανία στον τελικό και ένα… βήμα από την κατάκτηση του τροπαίου.

Το φοβερό γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό της Ισπανίας με τη Γαλλία στο Euro 2024 ήταν το… κερασάκι σε μία μυθική πρώτη εμφάνιση σε μεγάλο τουρνουά με τη “ρόχα” και τον έβαλε σε πρώτο πλάνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ως το μεγαλύτερο ταλέντο της εποχής.

Γεννημένος στις 13 Ιουλίου 2007 από Μαροκινό πατέρα και μητέρα από την Ισημερινή Γουινέα, ο Λαμίν Γιαμάλ μεγάλωσε λίγο έξω από τη Βαρκελώνη, με τους γονείς του να είναι μετανάστες στην Ισπανία. Ο ίδιος είχε όμως την ευκαιρία να βρεθεί από πολύ μικρός στην περιβόητη Μασία, την ακαδημία της Μπαρτσελόνα, ακολουθώντας τα χνάρια του θρύλου των Καταλανών, Λιονέλ Μέσι.

Hmmmm…. La Masia is always there when we need it!



The Season Messi leaves europe after he wins the world cup and completes football

Is the same season La Masia player Lamine Yamal makes his debut for FC Barcelona.

La Masia is always there to carry the torch forward

