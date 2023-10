Δημοσιεύματα του ξένου Τύπου αναφέρουν πως ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ της Ίντερ κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο, για την παράνομη απόλυση μπέιμπι σίτερ, που έπασχε από σοβαρή ασθένεια και εντέλει “έφυγε” από τη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, δικαστήριο του Μιλάνου φέρεται να έκρινε ένοχο τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ για παράνομη απόλυση μπέιμπι σίτερ που εργαζόταν για την οικογένειά του. Όπως απεφάνθη το δικαστήριο, ο Αργεντινός επιθετικός της Ίντερ απέλυσε τη συγκεκριμένη γυναίκα λόγω του προβλήματος υγείας της, που στη συνέχεια της “κόστισε” και τη ζωή στις αρχές του 2023.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η οικογένεια της άτυχης γυναίκας ήταν αυτή που κατήγγειλε τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή της Ίντερ κι έφερε την υπόθεση στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα πάντως με τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ο Αργεντινός τοποθετήθηκε στα social media υποστήριξε ότι βοήθησε οικονομικά τόσο και την άτυχη κοπέλα, όσο και την οικογένειά της και τόνισε πως η αδικοχαμένη κοπέλα σταμάτησε να εργάζεται όταν δεν ήταν πια εφικτό, λόγω της κατάστασής της.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως είχε συνδράμει στη νοσηλεία της γυναίκας αλλά και στη διαμονή της οικογένειάς της όταν ήρθε στην πόλη για να τη φροντίσει – μετά από πιέσεις που τους άσκησε ο ίδιος.

«Τι σόι άνθρωπος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον θάνατο του παιδιού του για να βγάλει λεφτά» αναφέρει στο τέλος της τοποθέτησής του ο Αργεντινός.

Ο ίδιος και πως σταμάτησε να εργάζεται όταν αυτό δεν ήταν δυνατό λόγω της υγείας της.

