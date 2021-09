Στιγμές αγωνίας έζησαν για λίγη ώρα τα μέλη της αποστολής της εθνικής Γερμανίας, η οποία επέστρεφε από την Ισλανδία, μετά το εμφατικό 4-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γερμανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 με τη νίκη της στην Ισλανδία (4-0). Με το 19ο του γκολ σε 29 συμμετοχές με τη Γερμανία, ο Γκνάμπρι άνοιξε το δρόμο για τη «μάνσαφτ» στο άνετο 4-0 εκτός έδρας επί της Ισλανδίας. Η 5η νίκη σε 6 ματς εδραίωσε την «νασιοναλμανσάφτ» στην κορυφή του 10ου ομίλου και είναι, πλέον, φαβορί για να τερματίσει πρώτη στον όμιλο.

Η εθνική ομάδα της Γερμανίας «λαχτάρισε», πάντως, τα ξημερώματα όταν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο Εδιμβούργο για έλεγχο στη μηχανή.

Το αεροσκάφος που μετέφερε την αποστολή πίσω στη βάση της, χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση για να γίνει έλεγχος στη μηχανή. Μόλις διαπιστώθηκε πως όλα ήταν καλά η πτήση συνέχισε τη διαδρομή της και όλη η αποστολή ηρέμησε, καθώς εύλογα όλοι είχαν ανησυχήσει.

Our flight home has been diverted to Edinburgh in order to carry out a precautionary safety inspection on the plane.



Everyone is fine and patiently waiting while the staff go about their business calmly and professionally. Another coffee it is then! ☕#DieMannschaft pic.twitter.com/Cqb4c1v0Hj