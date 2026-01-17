Λειψία – Μπάγερν Μονάχου 1-5: Πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο για τους Βαυαρούς που καλπάζουν προς τον τίτλο

Η Μπάγερν Μονάχου με τρομερή εμφάνιση και ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο κέρδισε 4-1 στην έδρα της Λειψίας και έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση της Bundesliga.

Η Λειψία ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε χάρη στο γκολ του Καρντόσο να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη 1-0. Η Μπάγερν Μονάχου σοβαρεύτηκε όμως στην επανάληψη και πάτησε γκάζι για τα καλά. Ο Γκνάμπρι ισοφάρισε στο 50′ και ο Κέιν έδωσε προβάδισμα στο 67′.

Ο Ταχ στο 83′ με κεφαλιά «καθάρισε» για τους Βαυαρούς και ισοπέδωσε την ψυχολογία της Λειψίας, που από εκεί και έπειτα παρέπεε. Στο 85′ ο Πάβλοβιτς πέτυχε και τέταρτο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Το τελικό 5-1 «έγραψε» με υπέροχο πλασέ ο Ολίσε στο 88′.

Οι Βαυαροί είναι στην πρώτη θέση με 50 βαθμούς μετά από 18 αγωνιστικές και απόσταση 11 βαθμών από τη δεύτερη Ντόρτμουντ. Η Λειψία είναι τέταρτη με 32 βαθμούς.