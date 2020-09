Οι Λέικερς σήκωσαν τον τίτλο του πρωταθλητή στη Δύση, αλλά ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν το πανηγύρισε, γνωρίζοντας πως ο μεγάλος στόχος είναι μπροστά του. Ο “Βασιλιάς” θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που είχε πετύχει για τελευταία φορά ο Κόμπι Μπράιατ, πριν από 10 χρόνια.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς οδηγεί τους Λέικερς στην διεκδίκηση του ΝΒΑ, μετά από μία δεκαετία. Η ομάδα του Λος Αντζελες, νίκησε 117-107 τους Ντένβερ Νάγκετς, έκανε το 4-1 στους τελικούς της Δύσης και εξασφάλισε την συμμετοχή της στην σειρά των τελικών από την οποία θα προκύψει ο εφετινός πρωταθλητής στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Λέικερς: Τα “όργια” του Λεμπρόν Τζέιμς! “On fire” στο φινάλε – Τα νέα “παράσημα” (video)

Οι Λέικερς πήραν την κούπα του πρωταθλητή της Δύσης, αλλά… σαν άλλος Κόμπι Μπράιαντ, ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν είχε λόγο να πανηγυρίσει μετά το τέλος του αγώνα με τους Νάγκες. Ο “Βασιλιάς” εμφανίστηκε σκεπτικός, γνωρίζοντας πως τώρα… αρχίζουν τα δύσκολα, αφού ο μεγάλος στόχος των Λέικερς είναι η επιστροφή στην κορυφή. Εκεί όπου βρέθηκαν για τελευταία φορά με τον “black mamba στη σύνθεση τους.

“Κάθε φορά που βάζω την φανέλα με το μωβ και το χρυσό, σκέφτομαι την κληρονομιά του Κόμπε. Τον σκέφτομαι και καταλαβαίνω τον ρόλο που είχε σε αυτόν τον σύλλογο για περισσότερα από 20 χρόνια” ανέφερε ο Λεμπρόν Τζέιμς στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

“Every time you put on purple and gold you think about [Kobe Bryant’s] legacy, you think about him and what he meant to this franchise for 20+ years.”



—LeBron James on Kobe Bryant pic.twitter.com/P0VuXIFV2q