Λεμπρόν Τζέιμς: «Ψηφίστε την Καμάλα Χάρις»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς εξέφρασε την ξεκάθαρη στήριξη του στην Καμάλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές. Το μήνυμα του “Βασιλιά” του NBA.

Ο σούπερ σταρ των Λείκερς, Λεμπρόν Τζέιμς, συνεχίζει να τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του τόσο με τα κατορθώματά του εντός παρκέ όσο και εκτός αυτού.

Ο “Βασιλιάς” του NBA βγαίνει πάντα μπροστά και λέει ανοιχτά την πολιτική του άποψη. Έτσι και τώρα, λίγο πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ στις 4 Νοεμβρίου, ο 39χρονος φόργουορντ εξέφρασε τη ξεκάθαρη υποστήριξη του προς της υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις με ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ανέβασε στα social media.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e