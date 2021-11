Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται εκτός δράσης από τις 3 Νοεμβρίου και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν θα προλάβει τη “μάχη” των Λέικερς στην έδρα των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό στους κοιλιακούς και όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, υπάρχουν ελπίδες επιστροφής του στην αναμέτρηση των Λέικερς απέναντι στους Σέλτικς (20/11).

Αυτό σημαίνει ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς θα χάσει τον αγώνα των Λέικερς με τους Μπακς στο Μιλγουόκι (ξημερώματα Πέμπτης – 02:30 ώρα Ελλάδας) και τη… μάχη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

There’s growing optimism that LeBron James could make his return to the Lakers vs. Boston on Friday (ESPN, 7:30 PM), sources tell ESPN. James has been out two weeks with an abdominal strain. Lakers start five-game road trip in Milwaukee on Wednesday.