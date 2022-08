Ο Λέσλι Τεμπόγκο θύμισε… Γιουσέιν Μπολτ! Ο σπρίντερ από την Μποτσουάνα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ. στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 20 ετών.

Ο Λέσλι Τεμπόγκο επιβεβαίωσε με ηχηρό τρόπο πως είναι ένα από τα μελλοντικά “αστέρια” στα σπριντ. Ο 19χρονος σπρίντερ από την Μποτσουάνα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U20 που διεξάγεται στο Κάλι, βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που ανήκε στον ίδιο (9.94).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λετσίλε Τεμπόγκο έκανε 9.91 και διέλυσε τον ανταγωνισμό στην κούρσα της “μιας ανάσας”. Μάλιστα, στα τελευταία 30 μέτρα έστρεψε το βλέμμα του προς την εξέδρα και έδειξε να χαλαρώνει, θυμίζοντας σε όλους τον τεράστιο Γιουσέιν Μπολτ.

9️⃣.9️⃣1️⃣ 🤯



World U20 record ✔️

World U20 champion ✔️

Cruising through the line ✔️@LetsileTebogo2 🇧🇼 is the future #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/lRniU1oAYJ