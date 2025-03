Λεσόρ: Δεν ήθελα να φύγω πάνω σε φορείο μετά τον τραυματισμό – Ο Γιαννακόπουλος με έκανε να νιώσω ασφαλής

Συνέντευξη του Ματίας Λεσόρ φιλοξενεί το “Club 1908” (επίσημο app του Παναθηναϊκού), με τον Γάλλο σέντερ των “πρασίνων” να μιλάει μεταξύ άλλων για τη στιγμή του τραυματισμού του.

Λίγο μετά τον τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κάτι που τον έκανε να χαμογελά πλατιά. Η επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο σπίτι του και όσα του είπε το μεγάλο αφεντικό της ομάδας, έκαναν τον 29χρονο σέντερ να νιώσει ασφάλεια και να θέλει να δουλέψει ακόμα πιο πολύ για να επιστρέψει και να προσφέρει στην ομάδα.

– Για την στιγμή του τραυματισμού και το σπριντ που έκανε για τα αποδυτήρια: «Είπα “όχι μπορώ να φύγω”. Δεν θέλω να φύγω πάνω σε φορείο… Ήρθα στο γήπεδο μόνος, περπατώντας. Θα φύγω έτσι επίσης. Με οποιονδήποτε τρόπο. Τους είπα απλά να με βοηθήσουν να σηκωθώ. Με σήκωσαν και μόλις σηκώθηκα, έφυγα. Είπα “είμαι καλά. Μην ανησυχείτε για μένα πια, απλά παίξτε το παιχνίδι”… Ήθελα απλά οι συμπαίκτες μου και όλοι στο γήπεδο να προχωρήσουν μπροστά. Είχαν τελειώσει όλα, δεν μπορούσε κανείς να κάνει κάτι. Οπότε, γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να φύγω».





