Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: Ο Κοϊτά έσπασε το «τείχος» που βρήκε η Ένωση στην Βοιωτία

Ο Λεβαδειακός ζόρισε την ΑΕΚ μέσα στην έδρα του, αλλά ο Νίκολιτς «πέταξε» στο ματς Ζίνι και Κοϊτά, με τον δεύτερο να «καθαρίζει» το «διπλό» για την Ένωση (0-1) στο ματς για την 3η αγωνιστική της Super League. Μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα στο 89′, σε πλασέ του Βέρμπιτς.

Με τη νίκη της επί του Λεβαδειακού, η ΑΕΚ πέτυχε το 3/3 στις πρώτες αγωνιστικές της Super League, ενώ οι Βοιωτοί έμειναν στους 4 βαθμούς, έχοντας μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα.

Πέρα από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, στις οποίες ο Λεβαδειακός προσπάθησε να κάνει κάποιες αντεπιθέσεις από τη δεξιά πτέρυγα της ΑΕΚ, η Ένωση ήταν αυτή που είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, έχοντας την μπάλα στο μισό του γηπέδου όπου αμύνθηκαν οι γηπεδούχοι.

Μουκουντί και Ρέλβας δεν συνάντησαν προβλήματα στην άμυνα, την ώρα που οι Μαρίν, Μάνταλος και Κουτέσα κυκλοφόρησαν την μπάλα, φτάνοντας την έξω από τα καρέ των Βοιωτών. Στο 19′ η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ. Ο Κουτέσα έφυγε από τα αριστερά, βγήκε νικητής στο τζαρτζάρισμα με τον Τσάπρα, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το πλασέ, αλλά ο Λοντίγκιν βγήκε νικητής στο πλάγιο τετ α τετ.

Από το 25’ και μετά, ο Λεβαδειακός έβγαλε… σφυγμό, πλησιάζοντας την εστία του Στρακόσα. Στο 33’ ο πορτιέρε της ΑΕΚ μπλόκαρε το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος, ενώ δυο λεπτά μετά ο Παλάσιος βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Στρακόσα τον σταμάτησε και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του. Την ίδια στιγμή, ο Τσάμπρας ήταν ένας από τους παίκτες που έβαλαν δύσκολα στην άμυνα της ΑΕΚ, με τις ενέργειές του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με διπλή μεγάλη χαμένη φάση για την ΑΕΚ (47’). Ο Μάνταλος εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά αλλά ο Λοντίγκιν τον σταμάτησε. Στη συνέχεια ο Μουκουντί από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Στο 53’ η ΑΕΚ έφτασε σε γκολ, που όμως ακυρώθηκε. Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του, με το τέρμα να μη μετράει. Τρία λεπτά μετά, είχαμε μια φάση που έκανε τους γηπεδούχους να διαμαρτυρηθούν. Ο Κωστή κέρδισε το φάουλ σε καλή θέση για απευθείας εκτέλεση, καθώς επίσης και την κίτρινη από τον Κουτέσα. Η μπάλα όμως έφυγε μπροστά και… έγινε κάθετη πάσα, με τους Βοιωτούς να σκοράρουν και το τέρμα να ακυρώνεται από τον διαιτητή Παπαπέτρου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε στις πρώτες διορθωτικές κινήσεις, βάζοντας στο ματς Ζίνι και Κοϊτά στο 63’. Οι δυο τους έκαναν ακόμα πιο γρήγορη την ΑΕΚ. Τρία λεπτά μετά, η Ένωση είδε τον Μάνταλο να εκτελεί ένα φάουλ προς το πίσω δοκάρι του Λεβαδειακού και το Ρέλβας να κάνει το γύρισμα που.. βγήκε σε σουτ και την μπάλα να περνάει άουτ.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και στο 69΄ έφτασε στο 0-1. Σε εκτέλεση φάουλ ο Ελίασον πάτησε στον Κοϊτά -και αυτός με μια συρτή «φωτοβολίδα» «τρύπησε» το τείχος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 0-1!

Κοϊτά και Ζίνι πρωταγωνίστησαν στη συνέχεια για την ΑΕΚ, αλλά είδαν τον Λοντίγκιν να βγάζει –με εντυπωσιακό τρόπο- τις προσπάθειές τους, κρατώντας το σκορ σε αυτό το επίπεδο.

Στο φινάλε του αγώνα, ο Λεβαδειακος ανέβασε.. στροφές και πίεσε για την ισοφάριση. Στο 89’ έχασε τεράστια ευκαιρία για να το πετύχει. Ο Βέρμπιτς απέφυγε υπέροχα Ρότα και Κοϊτά, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, όμως ο Στρακόσα τον σταμάτησε με σωτήρια επέμβαση και ο Μουκουντί παραχώρησε κόρνερ.