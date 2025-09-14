Αθλητικά

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1 τελικό: Δύσκολο «διπλό» για την Ένωση

Δυο αήττητες ομάδες «μονομαχούν» στη Βοιωτία
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Super League
3η αγωνιστική
0 - 1
τελικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, έχοντας στο… πλάι την στήριξη των οπαδών της. Οι Βοιωτοί προέρχονται από τη σπουδαία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1), ενώ είχε προηγηθεί η νίκη (3-2) επί της Κηφισιάς. Η Ένωση επιδιώκει να συνεχίσει το απόλυτο των επιτυχιών της (2/2 κόντρα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης), στην πρώτη της… έξοδο στο φετινό πρωτάθλημα.

21:52 | 14.09.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για την ΑΕΚ στην έδρα του Λεβαδειακού με 1-0
21:49 | 14.09.2025
4 τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:46 | 14.09.2025
89'
ΜΕΓΑΛΗ επέμβαση του Στρακόσα

σε πλασέ του Βέρμπιτς, μέσα από τη μεγάλη περιοχή

21:43 | 14.09.2025

Στο μισό της ΑΕΚ παίζεται το ματς πλέον, με την Ένωση να προσπαθεί να χτυπήσει στην κόντρα

21:42 | 14.09.2025
82'
Νέα μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Σουτ του Κοϊτά μέσα από τη μεγάλη επριοχή και θέση δεξιά, η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ

21:41 | 14.09.2025
82
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Λοντίγκιν νίκησε με το πόδι τον Ζίνι, σε τετ-α-τετ, από θέση αριστερά, μέσα από τη μεγάλη περιοχή

21:41 | 14.09.2025
81'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ

με Γκρούγιτς και Καλοσκάμη να περνούν στο παιχνίδι αντί Ελίασον και Γιόβιτς - Ντεμπούτο και για τους δυο με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα

21:35 | 14.09.2025
79'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά με υπέροχη ατομική ενέργεια άδειασε δύο παίκτες, έδωσε πάσα στον Ζίνι που έκανε την προβολή στη μικρή περιοχή, αλλά ο Λοντίγκιν απομάκρυνε εντυπωσιακά.

21:29 | 14.09.2025

Είχε σκοράρει και την περασμένη σεζόν στο ίδιο γήπεδο

21:28 | 14.09.2025
69'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-1 με τον Κοϊτά

Ο Ελίασον πάτησε στον Κοϊτά –σε εκτέλεση φάουλ-και αυτός με μια συρτή «φωτοβολίδα» «τρύπησε» το τείχος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 0-1!

21:23 | 14.09.2025
66'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Εκτέλεση του Μάνταλου στο πίσω δοκάρι, ο Ρέλβας ανενόχλητος δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά, μην βρίσκοντας εστία

21:15 | 14.09.2025
63'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ

Ζίνι και Κοϊτά παίρνουν τις θέσεις των Μαρίν και Κουτέσα

21:13 | 14.09.2025
55'

Φάουλ του Κουτέσα στον Τσάμπρα. Ο διαιτητής σφύριξε την παράβαση, παίκτες της ΑΕΚ σταμάτησαν, η μπάλα έφυγε από τα πόδια του παίκτη του Λεβαδειακού και βγήκε ασίστ, με τους Βοιωτούς να σκοράρουν αλλά το τέρμα να ακυρώνεται, αφού είχε προηγηθεί το σφύριγμα του διαιτητή παπαπέτρου 

21:11 | 14.09.2025
53'

Γκολ ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ, που ακυρώθηκε για χέρι

21:08 | 14.09.2025
50'

Ακόμα μία ενέργεια του Τσάπρα, ο οποίος κουβάλησε για αρκετά μέτρα την μπάλα, σύγκλινε και σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει άουτ

21:05 | 14.09.2025
47'
Τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, κεφαλιά του Ρέλβας, έβγαλε με δυσκολία ο Λοντίγκιν, η μπάλα πήκε στον Μουκουντί που έκανε την προβολή από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω σε αμυνόμενο που ήταν πάνω στη γραμμή

21:01 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:46 | 14.09.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:44 | 14.09.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:39 | 14.09.2025
41'

Ο Αλέν Όζμπολτ έπιασε ένα γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ήταν αδύναμο με τον Στρακόσα να μαζεύει την μπάλα

20:36 | 14.09.2025
37'
Μεγάλη διπλή στιγμή για τον Λεβαδειακό

Ο Παλάσιος βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Στρακόσα τον σταμάτησε και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του. Στην εξέλιξη της φάσης, παίκτης του Λεβαδειακού έπιασε το γυρισμτό σουτ, αλλά η μπάλα πήγε στο στήθος του Μουκουντί

20:33 | 14.09.2025
35'
Δύσκολη στιγμή για την εστία του Στρακόσα

Λαγιούς έκανε ένα γύρισμα, ο Στρακόσα πήγε να μπερδευτεί με τον Ρέλβας μπροστά του, αλλά απομάκρυνε σε δύο χρονους

20:30 | 14.09.2025
33'

Ο Στρακόσα μπλόκαρε το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος

20:30 | 14.09.2025
31'

Άστοχο σουτ του Μαρίν εκτός μεγάλης περιοχής

20:20 | 14.09.2025
28'

Σέντρα του Ελίασον, κεφαλιά του Μαρίν, ο Λοντίγκιν έδιωξε δύσκολα

20:14 | 14.09.2025
19'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Κουτέσα νίκησε τον Τσάπρα στη "μονομαχία" τους, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, πλάσαρε από δύσκολο σημείο, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωκε σε κόρνερ

20:09 | 14.09.2025
11'

Διαγώνιο σουτ του Βήχου, η μπάλα πέρασε περίπου δύο μέτρα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα που είχε τον έλεγχο της φάσης

20:00 | 14.09.2025
8'
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ

Εκτέλεση κόρνερ απο τον Μάνταλο, η μπαλα κόλλησε στα καρέ του Λεβαδειακού, ο Ρέλβας σούταρε αλλά η μπάλα κόντραρε πάνω στο σώμα του Τσόκαι

19:57 | 14.09.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:53 | 14.09.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:52 | 14.09.2025

Την αναμέτρηση στο «Λάμπρος Κατσώνης» διευθύνει ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Απτόσογλου, ενώ 4ος διαιτητής είναι ο Ανδρικόπουλος. Στο VAR είναι ο Κουμπαράκης, με βοηθό τον Ανδριανό.

19:51 | 14.09.2025

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκινά τον Λεβαδειακό με τους: Λοντίγκιν, Βίχο, Αμπού Χάνα, Τσάπρα, Λιάγκα, Τσόκαι, Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος, Όζμπολτ, Λαγιούς

Στον πάγκο είναι οι: Ανάκερ, Σουρδής, Κάτρης, Μανθάτης, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Βέρμπιτς και Συμελίδης

19:51 | 14.09.2025

Στην αποστολή της ΑΕΚ για πρώτη φορά και ο Μάρκο Γκρούγιτς

19:49 | 14.09.2025

Στη Λιβαδειά ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος

19:48 | 14.09.2025

Ο Λούκα Γιόβιτς παίζει για πρώτη φορά βασικός με την Ένωση

19:47 | 14.09.2025

Αναπληρωματικοί: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Πιερό, Καλοσκάμης, Ζίνι.

19:47 | 14.09.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κουτέσα, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Γιόβιτς, Ελίασον

19:47 | 14.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λεβαδειακός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική στη Super League

19:47 | 14.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo