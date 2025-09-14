Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1 τελικό: Δύσκολο «διπλό» για την Ένωση

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, έχοντας στο… πλάι την στήριξη των οπαδών της. Οι Βοιωτοί προέρχονται από τη σπουδαία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1), ενώ είχε προηγηθεί η νίκη (3-2) επί της Κηφισιάς. Η Ένωση επιδιώκει να συνεχίσει το απόλυτο των επιτυχιών της (2/2 κόντρα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης), στην πρώτη της… έξοδο στο φετινό πρωτάθλημα.
σε πλασέ του Βέρμπιτς, μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Στο μισό της ΑΕΚ παίζεται το ματς πλέον, με την Ένωση να προσπαθεί να χτυπήσει στην κόντρα
Σουτ του Κοϊτά μέσα από τη μεγάλη επριοχή και θέση δεξιά, η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ
Ο Λοντίγκιν νίκησε με το πόδι τον Ζίνι, σε τετ-α-τετ, από θέση αριστερά, μέσα από τη μεγάλη περιοχή
με Γκρούγιτς και Καλοσκάμη να περνούν στο παιχνίδι αντί Ελίασον και Γιόβιτς - Ντεμπούτο και για τους δυο με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα
Ο Κοϊτά με υπέροχη ατομική ενέργεια άδειασε δύο παίκτες, έδωσε πάσα στον Ζίνι που έκανε την προβολή στη μικρή περιοχή, αλλά ο Λοντίγκιν απομάκρυνε εντυπωσιακά.
Είχε σκοράρει και την περασμένη σεζόν στο ίδιο γήπεδο
Ο Ελίασον πάτησε στον Κοϊτά –σε εκτέλεση φάουλ-και αυτός με μια συρτή «φωτοβολίδα» «τρύπησε» το τείχος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 0-1!
Εκτέλεση του Μάνταλου στο πίσω δοκάρι, ο Ρέλβας ανενόχλητος δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά, μην βρίσκοντας εστία
Ζίνι και Κοϊτά παίρνουν τις θέσεις των Μαρίν και Κουτέσα
Φάουλ του Κουτέσα στον Τσάμπρα. Ο διαιτητής σφύριξε την παράβαση, παίκτες της ΑΕΚ σταμάτησαν, η μπάλα έφυγε από τα πόδια του παίκτη του Λεβαδειακού και βγήκε ασίστ, με τους Βοιωτούς να σκοράρουν αλλά το τέρμα να ακυρώνεται, αφού είχε προηγηθεί το σφύριγμα του διαιτητή παπαπέτρου
Γκολ ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ, που ακυρώθηκε για χέρι
Ακόμα μία ενέργεια του Τσάπρα, ο οποίος κουβάλησε για αρκετά μέτρα την μπάλα, σύγκλινε και σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει άουτ
Εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, κεφαλιά του Ρέλβας, έβγαλε με δυσκολία ο Λοντίγκιν, η μπάλα πήκε στον Μουκουντί που έκανε την προβολή από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω σε αμυνόμενο που ήταν πάνω στη γραμμή
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Αλέν Όζμπολτ έπιασε ένα γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ήταν αδύναμο με τον Στρακόσα να μαζεύει την μπάλα
Ο Παλάσιος βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Στρακόσα τον σταμάτησε και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του. Στην εξέλιξη της φάσης, παίκτης του Λεβαδειακού έπιασε το γυρισμτό σουτ, αλλά η μπάλα πήγε στο στήθος του Μουκουντί
Λαγιούς έκανε ένα γύρισμα, ο Στρακόσα πήγε να μπερδευτεί με τον Ρέλβας μπροστά του, αλλά απομάκρυνε σε δύο χρονους
Ο Στρακόσα μπλόκαρε το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος
Άστοχο σουτ του Μαρίν εκτός μεγάλης περιοχής
Σέντρα του Ελίασον, κεφαλιά του Μαρίν, ο Λοντίγκιν έδιωξε δύσκολα
Ο Κουτέσα νίκησε τον Τσάπρα στη "μονομαχία" τους, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, πλάσαρε από δύσκολο σημείο, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωκε σε κόρνερ
Διαγώνιο σουτ του Βήχου, η μπάλα πέρασε περίπου δύο μέτρα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα που είχε τον έλεγχο της φάσης
Εκτέλεση κόρνερ απο τον Μάνταλο, η μπαλα κόλλησε στα καρέ του Λεβαδειακού, ο Ρέλβας σούταρε αλλά η μπάλα κόντραρε πάνω στο σώμα του Τσόκαι
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Την αναμέτρηση στο «Λάμπρος Κατσώνης» διευθύνει ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Απτόσογλου, ενώ 4ος διαιτητής είναι ο Ανδρικόπουλος. Στο VAR είναι ο Κουμπαράκης, με βοηθό τον Ανδριανό.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκινά τον Λεβαδειακό με τους: Λοντίγκιν, Βίχο, Αμπού Χάνα, Τσάπρα, Λιάγκα, Τσόκαι, Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος, Όζμπολτ, Λαγιούς
Στον πάγκο είναι οι: Ανάκερ, Σουρδής, Κάτρης, Μανθάτης, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Βέρμπιτς και Συμελίδης
Στην αποστολή της ΑΕΚ για πρώτη φορά και ο Μάρκο Γκρούγιτς
Στη Λιβαδειά ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Λούκα Γιόβιτς παίζει για πρώτη φορά βασικός με την Ένωση
Αναπληρωματικοί: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Πιερό, Καλοσκάμης, Ζίνι.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κουτέσα, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Γιόβιτς, Ελίασον
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λεβαδειακός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική στη Super League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ