Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1 τελικό: Δύσκολο «διπλό» για την Ένωση

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, έχοντας στο… πλάι την στήριξη των οπαδών της. Οι Βοιωτοί προέρχονται από τη σπουδαία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1), ενώ είχε προηγηθεί η νίκη (3-2) επί της Κηφισιάς. Η Ένωση επιδιώκει να συνεχίσει το απόλυτο των επιτυχιών της (2/2 κόντρα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης), στην πρώτη της… έξοδο στο φετινό πρωτάθλημα.