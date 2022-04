Μετά από ένα απίθανο ματς με “τρελή” εξέλιξη, η Μπαρτσελόνα έκανε διπλό με 3-2 στην έδρα της Λεβάντε και επανήλθε στη δεύτερη θέση της “La Liga”, πίσω μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με το πρώτο ημίχρονο να μην έχει σκορ, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ με τον Μοράλες στο 52′ με πέναλτι, αλλά έχασαν και ένα δεύτερο αμέσως μετά για να “καθαρίσουν” το ματς. Οι Καταλανοί αντέδρασαν και έκαναν την ανατροπή με γκολ των Ομπαμεγιάνγκ και Πέδρι, για να δεχθούν όμως την ισοφάριση στο 83′ από τον Μελέρο, με το τρίτο πέναλτι της ομάδας του στο ματς.

Το παιχνίδι έγινε έτσι “θρίλερ” στα τελευταία λεπτά, με τον Λουκ Ντε Γιονκ να χαρίζει τελικά τη νίκη στην ομάδα του, σκοράροντας με κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Μπαρτσελόνα “έπιασε” έτσι ξανά τη Σεβίλλη στους 60 βαθμούς, έχοντας όμως και ένα ματς λιγότερο, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο +12 στην κορυφή.

