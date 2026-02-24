Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Η φανέλα που θα φορέσουν οι Πειραιώτες στο ματς πρόκρισης στους 16 του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία (24/02/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2) για τα playoffs του Champions League με στόχο την ανατροπή (0-2 υπέρ των Γερμανών το σκορ του πρώτου ματς) και την πρόκριση στους 16.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα φορέσουν την λευκή εκτός έδρας εμφάνιση στην «Bay Arena» κόντρα στην Λεβερκούζεν και θα δώσουν τη μάχη για να γυρίσουν στην Ελλάδα με το εισιτήριο για τους 16 του Champions League.

Η ώρα της σέντρας πλησιάζει και μένει να φανεί πώς θα παρατάξει την ομάδα του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη Γερμανία, με τις περισσότερες θέσεις να θεωρούνται «κλεισμένες».