Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, οι σίγουροι και τα διλήμματα

Ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Τρίτης (22:00, 24/2/2026), αντιμετωπίζοντας τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία για τα πλέι οφ του Champions League, στη ρεβάνς του 0-2 στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Η πρόκριση στους “16” του Champions League έγινε εξαιρετικά δύσκολη για τον Ολυμπιακό μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο, ωστόσο όλοι στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο πιστεύουν στη μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κυνηγήσει μία επική ανατροπή κόντρα στη Λεβερκούζεν, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει κατασταλάξει στους 8 από τους 11 παίκτες που θα ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα.

Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στον τελικό πρόκρισης με τη Λεβερκούζεν με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια.

Στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά θα είναι οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος και ένας εκ των Κοστίνια – Ροντινέϊ με τον Βραζιλιάνο να έχει ένα μικρό προβάδισμα.

“Κλειδωμένο” μοιάζει να είναι το δίδυμο στον άξονα με τους Έσε και Μουζακίτη. Ο Ζέλσον Μαρτίνς θα είναι δεδομένα στο ένα άκρο της επίθεσης και στο άλλο λογικά ο Ποντένσε, παρότι ο Αντρέ Λουίζ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Στην επίθεση θα βρίσκεται δεδομένα ο Ελ Κααμπί και πίσω από τον Μαροκινό στράικερ θα βρεθεί ο Ταρέμι ή ο Τσικίνιο. Ο Ιρανός επιθετικός ξεκίνησε βασικός στο πρώτο παιχνίδι και δεν τα πήγε τόσο καλά, την ώρα που ο Τσικίνιο έδειξε ανεβασμένος με τον Παναιτωλικό.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζελσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Εσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.