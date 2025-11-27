Λιόλιος: «Ο Σπανούλης ήταν ο βασικότερος παράγοντας για το μετάλλιο στο Eurobasket»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Mundobasket του 2027 και αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει την εκτίμηση και την υποστήριξη του Βαγγέλη Λιόλιου και αυτό αποδεικνύεται και από την ανανέωσή του με την Εθνική Ελλάδας, αλλά και από τις δηλώσεις που έκανε πριν το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βαγγέλη Λιόλιου

Για τη διεξαγωγή του αγώνα στη Θεσσαλονίκη: «Η Θεσσαλονίκη είναι πρώτα απ’ όλα μία πόλη που αγαπάει το μπάσκετ, αγκαλιάζει την Εθνική ομάδα. Είναι γεγονός πως το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα σε όλα τα επίπεδα έχει ανέβει πάρα πάρα πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό. Οπότε ήταν λογικό ότι θα ξανάρθουμε εδώ να δώσουμε αγώνες της Εθνικής γιατί ο κόσμος είναι πάντα ο έκτος παίκτης και τον χρειαζόμαστε».

Για το αίσθημα ανακούφισης μετά το μετάλλιο: «Νομίζω διπλό αίσθημα υπάρχει. Από τη μία ανακούφισης γιατί πήραμε ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια που το είχαμε ανάγκη. Από την άλλη ευθύνης γιατί πηγαίνουμε για το επόμενο για να προχωρήσουμε δε σταματάμε εδώ. Τώρα έχουμε το παγκόσμιο, τα προκριματικά του παγκοσμίου. Το πρώτο βήμα είναι να προκριθούμε το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και μετά να πάμε εκεί να παλέψουμε».

Για την παρουσία της Εθνικής σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις: «Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία να ξέρετε πρώτα απ’ όλα το να είμαστε παρόντες σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις είναι το πρώτο σημαντικό βήμα. Το δεύτερο για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει κάθε αγώνας, δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος στους προκριματικούς, είναι αγώνες που κάθε βαθμός παίζει ρόλο. Οπότε το να είσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος και να μην κάνεις, χαζές θα έλεγα, ανούσιες ήττες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν είναι μεγάλη στιγμή για εμάς που πρέπει να τον πάρουμε για να προχωρήσουμε στο να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στο παγκόσμιο».

Για τη σημασία της ανανέωσης του Βασίλη Σπανούλη: «Νομίζω ήταν λογικό. Ο Βασίλης όχι μόνο ένωσε την Εθνική ομάδα αλλά πέρασε το πνεύμα του πως πρέπει να αγωνίζεσαι στην Εθνική ομάδα. Ήταν ο βασικότερος παράγοντας, όχι ο μοναδικός, για την κατάκτηση του μεταλλίου στο EuroBasket. Το να συνεχίσουμε το ίδιο πνεύμα μία συνέχεια της προηγούμενη προσπάθειας είναι σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βαδίζουμε στο δρόμο που είχαμε αποφασίσει και είχαμε χαράξει».