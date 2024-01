Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωή του, καθώς η οικογένειά του μεγαλώνει διαρκώς και πλέον περιλαμβάνει κι ένα μικρό κοριτσάκι, αφού μετά από δύο αγόρια, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής απέκτησε και μία κόρη με τη σύντροφό του, Μαράια Ρίντλσπριγκερ.

Μέσα στο 2023, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε για πρώτη φορά πατέρας και ενός κοριτσιού, με την Μαράια, γεγονός που άλλαξε ό,τι ήξερε, αφού ο ίδιος είχε μεγαλώσει με τρία αδέρφια αγόρια και στη συνέχεια απέκτησε δύο γιους, τον Λίαμ και τον Μάβερικ.

Αυτό δήλωσε ο ίδιος ο “Greek Freak” σε σχετικό video που ανάρτησαν στα social media οι Μιλγουόκι Μπακς, όπου και αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: “Είμαι πολύ πιο κολλημένος με την κόρη μου, πολύ πολύ πολύ πιο κολλημένος. Αγαπώ τα αγόρια μου, αλλά υπάρχει διαφορετική δυναμική με τα αγόρια. Μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια μαζί, να παλέψουμε και άλλα τέτοια, αλλά είναι διαφορετικό όταν είσαι με την κόρη σου. Είμαι πιο από πάνω της, δίνω περισσότερα φιλιά. Η Μαράια μου λέει συνεχώς “σταμάτα να τη φιλάς, σταμάτα να τη φιλάς, τη γεμίζεις με μικρόβια”, αλλά δεν με νοιάζει, είναι το μικρό μου κορίτσι. Και κατά κάποιο τρόπο με έχει κάνει πιο ευαίσθητο, πιο μαλθακό, γιατί μεγάλωσα έχοντας γύρω μου αγόρια. Έχω τέσσερα αδέρφια αγόρια και πλέον δύο γιους. Μεγάλωσα με αγόρια. Η κόρη μου βγάζει έτσι μία διαφορετική πλευρά του εαυτού μου, την οποία δεν είχα δει ποτέ πριν. Ελπίζω να μην είμαι λιγότερο σκληρός στους αγώνες, αλλά το αγαπώ, το αγαπώ. Ελπίζω να είναι χαρούμενη, να μεγαλώσει, να είναι υγιής και όλα της τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα.

Being a girl dad has brought out a different side of Giannis. @Giannis_An34 x @Nuna_USA pic.twitter.com/WUlGqQg1WA