Ο Λιονέλ Μέσι αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν και οι οπαδοί των πρωταθλητών Γαλλίας τον αποδοκίμασαν για μια ακόμα φορά.

“Αντίο” με αποδοκιμασίες για τον Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Πριν τη “σέντρα” της εντός έδρας αναμέτρησης με την Κλερμόν -για την τελευταία αγωνιστική στη Ligue 1- οι οπαδοί των πρωταθλητών Γαλλίας αποδοκίμασαν τον Αργεντινό.

Οι οπαδοί της Παρί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την διετία του Αργεντινού σούπερ σταρ στην ομάδα του και έδειξαν τις… διαθέσεις τους προς τον Μέσι, για μια ακόμα φορά.

Κατά την αναφώνηση της ενδεκάδας της Παρί και τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Αργεντινού, δεν ήταν λίγοι αυτοί που τον αποδοκίμασαν (σ.σ. εκείνη τη χρονική στιγμή, οι εξέδρες δεν ήταν ακόμα γεμάτες).

Θυμίζουμε ότι πολλοί οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν είναι δυσαρεστημένοι από την απόδοση του Λιονέλ Μέσι μετά το Μουντιάλ του Κατάρ καθώς και με την άρνησή του να ανανεώσει το συμβόλαιό του και να παραμείνει στη γαλλική ομάδα.

Jeers for Lionel Messi on the screen 45 minutes out from kick off by PSG fans. Stadium not even a quarter full yet… pic.twitter.com/f28Vz2Z884