Τα σενάρια για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι έχουν “φουντώσει” το τελευταίο διάστημα και από την Αργεντινή κάνουν λόγο για επικοινωνία με το οικονομικό τμήμα της Μπαρτσελόνα.

Ο Μέσι φέρεται να επιθυμεί την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα, η οποία έχει την ίδια επιθυμία, αλλά και οικονομικό περιορισμό για μετεγγραφές. Αργεντινή δημοσιογράφος υποστηρίζει όμως, ότι υπήρξε επαφή των δύο πλευρών για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν, εμφανίζεται να επικοινώνησε με το οικονομικό τμήμα των Καταναλών και να συμφώνησαν για συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το οποίο και μπορεί να “αντέξει” η Μπαρτσελόνα.

🚨🚨| BREAKING: Leo Messi had a DIRECT contact today with FC Barcelona’s treasurer, Ferrán Olivier! He will earn a salary of €10M/season & his return is economically feasible for the club.@verobrunati [🥇] pic.twitter.com/MQV4S0TKLL