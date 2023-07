Παρέλαση αστέρων υπήρξε στο ντεμπούτο του Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι. Στις κερκίδες του γηπέδου βρέθηκαν ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, Ντέιβιντ Μπέκαμ, μαζί με την οικογένεια του, η Σερένα Γουίλιαμς αλλά και η Κιμ Καρντάσιαν.

Ο Λιονέλ Μέσι φρόντισε να κάνει τη διαφορά από το πρώτο παιχνίδι, πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Κρουζ Αζούλ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η γκολάρα του Αργεντινού σούπερ σταρ σήκωσε το γήπεδο στο… πόδι, με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να μην μπορεί να κρύψει τα συναισθήματα του. Αρχικά, πανηγύρισε έξαλλα στο πλευρό της Βικτόρια, ενώ στη συνέχεια δάκρυσε από τη συγκίνηση.

David Beckham in tears after Messi’s goal! 🥺 pic.twitter.com/WMD3QHggv1

Άφωνη έμεινε και η θρυλική τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς που παρακολουθούσε τον αγώνα μαζί με την Κιμ Καρντάσιαν. Η Αμερικανίδα εντυπωσιάστηκε από την άψογη εκτέλεση φάουλ του Λιονέλ Μέσι και δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της στις κερκίδες.

The reaction of Kim Kardashian, Serena Williams, Beckham and his family to Messi’s goal. 🤟



pic.twitter.com/MQjvCWOVCB