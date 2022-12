Στον Ντιέγκο Μαραντόνα, στην δυσκολία της αναμέτρησης με την Ολλανδία, στην διαιτησία του Λαόθ, αλλά και στην ικανοποίηση που επικρατεί, μετά την πρόκριση της εθνικής Αργεντινής στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2022, αναφέρθηκε ο Λιονέλ Μέσι.

Λίγο μετά τον προημιτελικό, που βρήκε την Αργεντινή νικήτρια στα πέναλτι με 4-3 (κ.α. και παρ. 2-2), ο Λιονέλ Μέσι, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Ο Ντιέγκο μας βλέπει από τον Παράδεισο. Μας «σπρώχνει» και ελπίζω αυτό, να συνεχισθεί μέχρι το τέλος. Ηταν ένας υπέροχος αγώνας, πολύ δύσκολος.

Ξέραμε ότι θα ήταν έτσι. Εχουμε μια μεγάλη ομάδα, αλλά υποφέραμε πάρα πολύ και δεν το αξίζαμε. Προηγηθήκαμε 2-0 και παίξαμε με τον σωστό τρόπο. Ο αντίπαλος, προσπάθησε με μακρινές μπαλιές και με «ψηλά κορμιά» στην περιοχή μας.

Ισοφάρισαν και καταλήξαμε να… πονάμε. Ομως, είμαστε στους ημιτελικούς και αυτό θέλαμε. Η ισοφάρισή τους μου φάνηκε πολύ άδικη. Προήλθε από ένα ελεύθερο λάκτισμα που δεν υπήρχε, νομίζω. Αλλά εντάξει, ο διαιτητής ήταν έτσι σε όλο το παιχνίδι.

Ηταν πραγματικά εναντίον μας. Οταν ο Λαουτάρο σκόραρε το πέναλτι, η χαρά ήταν απερίγραπτη. Επειδή υποφέραμε, γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Leo Messi: “Diego is watching us, he is pushing us, hopefully he will continue like this until the end.” pic.twitter.com/FGlzdkjHJD