Μπορεί η Αλ Χιλάλ να κάνει ό,τι μπορεί, για να αποκτήσει τον Λιονέλ Μέσι, αλλά ο Αργεντινός “ψηφίζει” Μπαρτσελόνα. Στο σπίτι του προέδρου των Καταλανών, Ζοάλ Λαπόρτα, ο πατέρας του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Δρομολογείται η μεγάλη επιστροφή! Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι επισκέφθηκε το σπίτι του προέδρου της Μπαρτσελόνα, ενώ μετά το τέλος της συνάντησης του με τον Ζοάν Λαπόρτα, έκανε δηλώσεις, αποκαλύπτοντας ότι ο Αργεντινός επιθυμεί να επιστρέψει στους Καταλανούς!

«Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα για το αν θα επιστρέψει στη Μπαρτσελόνα. Θα ήθελε πολύ να επιστρέψει. Είναι η επιλογή που θα προτιμούσε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Θα δούμε. Θα πάρουμε μια απόφαση σύντομα. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να συζητήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χόρχε Μέσι, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση.

