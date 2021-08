Οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έδειξαν από την πρώτη στιγμή την “τρέλα” τους για τον Λιονέλ Μέσι. Η φανέλα του Αργεντινού έγινε ανάρπαστη. Πάνω της υπάρχει το Jordan Brand.

Την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν παρουσίαζε τον Λιονέλ Μέσι, εκατοντάδες φίλοι των «πρωτευουσιάνων» πέρασαν από την μπουτίκ της ομάδας, για να αγοράσουν την φανέλα του Αργεντινού με το Νο 30.

Η ουρά που σχηματίστηκε… απλωνόταν αρκετά τετράγωνα μακριά από την μπουτίκ!

Να αναφέρουμε ότι το λογότυπο της Jordan Brand, ο περίφημος “Jumpman”, βρίσκεται στη φανέλα της Παρί (βασική και 3η), αντί για το λογότυπο της Nike.

The queue for a Messi shirt outside PSG’s club shop this morning 👀



(via @RemyBuisine)pic.twitter.com/7N9DwKZvuH