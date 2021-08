Μπαρτσελόνα και Λιονέλ Μέσι πήραν οριστικά διαφορετικούς δρόμους και ο Αργεντινός “μάγος” εμφανίζεται να τα βρήκε με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίστηκε από τα διεθνή ΜΜΕ ως το φαβορί για να αποκτήσει τον Λιονέλ Μέσι και σύμφωνα με έγκυρο Γάλλο ρεπόρτερ… τα κατάφερε!

Σε ανάρτηση του, ο Μοχάμεντ Μπουχαφσί του “RMC” ανέφερε πως οι Παριζιάνοι έπεισαν τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ώστε να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στο οικονομικό σκέλος του deal.

Lionel #Messi has chosen to join #PSG – 2 years + 1 on option for the contract – the club is looking to wrap up the signing over the weekend, and is set to meet with Jorge Messi in the next few hours.