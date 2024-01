Ο Λιονέλ Μέσι βίωσε στο Ριάντ το τρολάρισμα που δεχόταν για πολλά χρόνια -και σε αρκετά γήπεδα- ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγο πριν οι δυο τους -πιθανότατα- βρεθούν για τελευταία φορά ως αντίπαλοι, εντός αγωνιστικού χώρου.

Λίγα 24ωρα πριν από το πολυαναμενόμενο φιλικό με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο (σ.σ. κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει λόγω ενός τραυματισμού στη γάμπα), η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, ηττήθηκε από την Αλ Χιλάλ με 4-3 σε ένα σούπερ φιλικό που διεξήχθη στο Ριάντ.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε γκολ κι ασίστ, ο Λουίς Σουάρες σημείωσε το πρώτο (ανεπίσημο) τέρμα του με τον αμερικανικό σύλλογο, όμως οι Σαουδάραβες είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα.

Η Αλ Χιλάλ (στην οποία ανήκει ο τραυματίας εδώ και λίγους μήνες Νεϊμάρ), προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Μίτροβιτς (10’) και Αλ Χαμντάν (13’), ο οποίος πανηγύρισε το τέρμα του… α λα Κριστιάνο Ρονάλντο, με την εξέδρα να φωνάζει το γνωστό σε όλους “σίου”.

Ο Σουάρες μείωσε στο 34’ σε 2-1, ενώ ο Μίκαελ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-1 στο 44’. Το εύστοχο πέναλτι του Μέσι στο 54’ και η ασίστ του ένα λεπτό αργότερα (55’) στον Ρουίθ έφεραν τον αγώνα σε απόλυτη ισορροπία, για να διαμορφώσει το τελικό 4-3 ο Μάλκομ στο 88ο λεπτό.

Να αναφέρουμε ότι η… εξέδρα είχε διάθεση για τρολάρισμα προς τον λιονέλ Μέσι, αφού κατά τη διάρκεια του αγώνα ακούστηκε η ιαχή “Ρονάλντο, Ρονάλντο”.

