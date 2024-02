Ο Λιούις Χάμιλτον έβαλε… βαθύ κόκκινο στην καριέρα του στη Formula 1, ψάχνοντας το 8ο του ιστορικό πρωτάθλημα με την ομάδα που ο Μίχαελ Σουμάχερ έγραψε… Ιστορία. Η συμφωνία του με την Ferrari προκάλεσε “σεισμό” στο χώρο του αθλητισμού και αύξησε με το… καλημέρα τα κέρδη της «σκουντερία».

Από την Πέμπτη (01.02.2024) οι φίλοι της Ferrari έχουν ένα μεγάλο λόγο να πανηγυρίζουν.. δειλά, δειλά. Η μεγάλη «μετεγγραφή» στη Formula 1 ανακοινώθηκε, με τη Ferrari να «ενεργοποιεί» τη «βόμβα» με τον Λουίς Χάμιλτον.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Mercedes, για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση από τη «σκουντερία» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βρετανό πιλότο από το 2025.

«Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024. Ο Λιούις Χάμιλτον ενεργοποίησε την δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο που ανακοινώθηκε πέρυσι», αναφέρεται στην λιτή ανακοίνωση της Mercedes, που βλέπει τον Βρετανό να αποχωρεί απ’ το τιμόνι της μετά από 11 χρόνια και 6 τίτλους παγκόσμιου πρωταθλητή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους (το πρώτο το είχε κατακτήσει με McLaren).

Ο 39χρονος Χάμιλτον, όπως έγινε γνωστό αμέσως μετά από τη Ferrari θα υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα, με την οποία βρισκόταν εδώ και καιρό σε συζητήσεις.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH