Ο Μάρκο Λιβάγια “σκότωσε” το όνειρο του Άρη, για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, δίνοντας με δυο γκολ το “εισιτήριο” στην ΑΕΚ, γεγονός που σχολιάστηκε από το λογαριασμό της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κροατίας στο Facebook.

Έβαλε… φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του στη συγκλονιστική πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό Ελλάδας. Ο Μάρκο Λιβάγια “πλήγωσε θανάσιμα” τον Άρη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιτελικού με τον Άρη, στέλνοντας το ματς στην παράταση και αποτελείωσε τους “κίτρινους” στον έξτρα χρόνο με νέο γκολ.

Με τα δύο γκολ εναντίον του Άρη, ο Λιβάγια έφτασε τα 14, τα περισσότερα που έχει πετύχει κατά τη διάρκεια μίας σεζόν. Μέχρι τώρα η καλύτερη συγκομιδή του ήταν η περσινή (2018/19) με 12 και η αμέσως επόμενη η προπέρσινη (2017/18) με 10! Σε τρία χρόνια θητείας στην ΑΕΚ έχει πετύχει 36 γκολ σε 114 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Αν και έχει να κληθεί στην εθνική Κροατίας από τον Αύγουστο του 2018, η “χρβάτσκα” σχολίασε το εκπληκτικό ματς που έκανε ο Λιβάγια κόντρα στον Άρη, με ένα ποστάρισμα στα social media που διατηρεί, δίνοντας του συγχαρητήρια.

“Ο Μάρκο Λιβάγια σκοράρει δύο φορές με δραματικό τρόπο – στον έξτρα χρόνο εναντίον του Άρη, για να εξασφαλίσει στην ΑΕΚ μια θέση στον τελικό του Ελληνικού Κυπέλλου! Μπράβο!” ανέφερε η Ομοσπονδία της Κροατίας στο ποστάρισμα της στο twitter.

🇭🇷⚽️⚽️ Marko Livaja scores twice in dramatic fashion – in added time and extra time against Aris – to secure @AEK_FC_OFFICIAL a place in the Greek Cup final! Well done! 🙌#BeProud #Croatia https://t.co/49qlnMuZdo