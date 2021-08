Ο Άλισον ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Λίβερπουλ, με τον 28χρονο τερματοφύλακα να μένει στους “κόκκινους” τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Ο Άλισον βρίσκεται στη Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2018, όταν η αγγλική ομάδα είχε δώσει 63 εκατομμύρια ευρώ στη Ρόμα για να τον κάνει δικό της. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας μετράει 130 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ, έχοντας κρατήσει 59 φορές το μηδέν, ενώ έχει πετύχει κι ένα γκολ!

«Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ. Τα παιδιά μου έχουν εγκατασταθεί εδώ στην Αγγλία, σε μια διαφορετική χώρα, αλλά τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαι ευτυχισμένος που θα συνεχίσω στην ομάδα και να κάνω εδώ τη δουλειά μου. Είμαι χαρούμενος πραγματικά που πήρα αυτή την απόφαση, η οποία δεν ήταν καθόλου δύσκολη για εμένα», ανέφερε ο Άλισον.

Plenty of memories already made…and there’s many more to come 🇧🇷 🤩#AB1 pic.twitter.com/ciZ79BZP1V