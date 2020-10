Λίβερπουλ: Εντυπωσιάζει το νέο προπονητικό κέντρο αξίας 60 εκατ. ευρώ (video)

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να μετακομίσει σε νέο προπονητικό κέντρο, το οποίο και παρουσίασε μέσα από ένα video, που προκάλεσε το θαυμασμό των οπαδών της κι όχι μόνο.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας θα αποχωρήσουν από το θρυλικό Μέλγουντ για το Κέρκμπαϊκ, όπου η ομάδα δημιούργησε ένα πραγματικό “στολίδι” για να φιλοξενήσει τους παίκτες της Λίβερπουλ.

Πρόκειται για ένα έργο αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ, με τους “κόκκινους” να ανακοινώνουν και χορηγική συμφωνία για την ονομασία του, με την εταιρεία ΑΧΑ. Η μετάβαση στο νέο προπονητικό θα είχε ήδη γίνει μάλιστα, αλλά ο κορονοϊός καθυστέρησε κι αυτό το γεγονός.

We’re delighted to expand our partnership with @AXA to include the naming rights of our new Training Centre in Kirkby 🙌



The state-of-the-art facility will be officially known as the @AXA Training Centre and marks our first training complex naming partner.#KnowYouCan | #AXA pic.twitter.com/XYCZtKCgt7