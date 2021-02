Λίβερπουλ: «Φαρμάκι» από πρώην αρχηγό της Γιουνάιτεντ μετά τη συντριβή από Σίτι

Ο παλαίμαχος αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, δεν… κρατήθηκε μετά τη εντός έδρας συντριβή της Λίβερπουλ από την Σίτι και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ομάδα του Κλοπ, ακούγοντας τις δηλώσεις του Γερμανού τεχνικού.

«Δεν ήταν η μέρα μας, αλλά πολλά κομμάτια του παιχνιδιού ήταν εξαιρετικά για την ομάδα μου. Μου άρεσε πραγματικά. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο μέρος, ήμασταν πραγματικά μέσα στο παιχνίδι. Η Σίτι άλλαξε το σύστημα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχαμε αρκετές επιλογές. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες. Αν παίζαμε όπως παίξαμε απόψε, δεν θα ήμασταν τόσο μακριά από τη Μάντσεστερ Σίτι» τόνισε ο Γιούργκεν Κλοπ μετά την ήττα της Λίβερπουλ από την Μάντσεστερ Σίτι με 4-1, επισημαίνοντας πως πλέον ο ξεκάθαρος στόχος των «ρεντς» είναι πλέον η τετράδα στην Premier League.

Ακούγοντας τις συγκεκριμένες δηλώσεις του προπονητή της Λίβερπουλ, ο Ρόι Κιν… δεν κρατήθηκε και τα «έχωσε» στους «ρεντς».

«Όταν παίρνεις ένα πρωτάθλημα, σκέφτεσαι αν μπορείς να το επαναλάβεις. Δεν άκουσα κανέναν από αυτούς τους παίκτες να λέει «πάμε να το ξανακάνουμε». Τώρα λένε πως στόχος είναι η τετράδα. Μου λέτε συνεχώς ότι η Λίβερπουλ είναι τεράστιος σύλλογος. Εάν είστε τεράστιο κλαμπ πρέπει να αντιμετωπίσετε τις αποτυχίες.

Ο Κλοπ έλεγε ότι ίσως ήταν παγωμένα τα πόδια του τερματοφύλακα (Άλισον). Δικαιολογία και μετά άλλη δικαιολογία. Είσαι η Λίβερπουλ, αν συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι έτσι, θα χρειαστείς άλλα 30 χρόνια για να πάρεις ξανά πρωτάθλημα» τόνισε ο παλαίμαχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

