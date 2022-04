Προπονητής της Λίβερπουλ θα παραμείνει και επίσημα μέχρι το 2026, ο Γιούργκεν Κλοπ, με την ομάδα να ανακοινώνει τη συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Οι “κόκκινοι” δεν έκαναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες από τη νέα συμφωνία, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα, αφορά δύο έξτρα χρόνια στο τρέχον συμβόλαιό του, το οποίο και ολοκληρώνεται το 2024.

Ο ίδιος ο Κλοπ πάντως, έκανε δηλώσεις μετά τις υπογραφές και τόνισε τα εξής: «Υπάρχουν τόσες πολλές λέξεις που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να περιγράψω πώς αισθάνομαι γι’ αυτήν την είδηση… Ενθουσιασμένος, ταπεινός, ευλογημένος και προνομιούχος θα ήταν η αρχή. Υπάρχουν τόσα πολλά να αγαπάς σ’ αυτό το μέρος. Το ήξερα πριν έρθω εδώ, το γνώρισα ακόμα καλύτερα αφού έφτασα και τώρα το ξέρω καλύτερα από ποτέ.

Κάθε υγιής σχέση πρέπει πάντα να είναι αμφίδρομη. Πρέπει να είμαστε σωστοί ο ένας προς τον άλλον. Το συναίσθημα ότι ήμασταν απόλυτα σωστοί ο ένας προς τον άλλον είναι αυτό που με έφερε εδώ εξαρχής και γι’ αυτό το λόγο είχα ανανεώσει στο παρελθόν. Έπρεπε να κάνω στον εαυτό μου την ερώτηση: Είναι σωστό για τη Λίβερπουλ να μείνω κι άλλο; Μαζί με τους δύο βοηθούς μου, Πεπ Λάιντερς και Πίτερ Κράβιτζ, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως ”ναι”».

