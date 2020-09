Ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη Λίβερπουλ, στο 7-2 επί την Λίνκολν για το Λιγκ Καπ, προκαλώντας ωστόσο τα εγκωμιαστικά σχόλια της ομάδας, που ανάρτησε μπαλιά… highlight του Έλληνα αμυντικού από το ματς. Αποθέωση και από τον Σάντιο Μανέ.

Μέσα στις μονάδες που θα ανεβάσουν επίπεδο την Λίβερπουλ φέτος συμπεριέλαβε ο Σάντιο Μανέ τον Κώστα Τσιμίκα, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα των “κόκκινων”: “Ο Ντιόγκο Ζότα είναι μία πολύ καλή μεταγραφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στο ρόστερ. Τιάγκο, Τσιμίκας και Ζότα είναι καλοί παίκτες και θα μας οδηγήσουν σε άλλο επίπεδο σαν ομάδα. Αυτό είναι εξίσου καλό τόσο για την Λίβερπουλ όσο και για τους οπαδούς μας”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σενεγαλέζος άσος.

Την ίδια στιγμή στα social media της Λίβερπουλ αναρτήθηκε video με μία φοβερή μπαλιά 30 μέτρων του Τσιμίκα, ως ένα από τα highlights της αναμέτρησης με την Λίνκολν, με τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση να είναι αποθεωτικά.

How about that ball, Kostas 🤩👌 pic.twitter.com/iOP6sTWTT7