Η Λίβερπουλ αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς γκολ απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δυο ομάδες να μοιράζονται από ένα ένα βαθμό, στο «μεγάλο» ντέρμπι για την 17η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Premier League. Φωνές των γηπεδούχων για πέναλτι σε φάση που πρωταγωνίστησε ο Κώστας Τσιμίκας.

Η Λίβερπουλ αν και ήταν καλύτερη δεν κατάφερε να κερδίσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Anfield» στο ντέρμπι μεταξύ των δυο ομάδων για την 17η αγωνιστική στην Premier League. Βασικός σε όλη την αναμέτρηση αγωνίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος μάλιστα λίγο έλειψε να κερδίσει πέναλτι, όταν μετά από δική του σέντρα η μπάλα βρήκε στο χέρι του Λουκ Σο, με τον διαιτητή ωστόσο να μην καταλογίζει παράβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γιουνάιτεντ τελείωσε το ντέρμπι με 10 ποδοσφαιριστές καθώς στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ντιόγκο Νταλότ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Λίβερπουλ έμεινε στην 2η θέση της Premier League, έχοντας ένα βαθμό λιγότερο από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, όντας ισόβαθμη με την εξαιρετική φέτος Άστον Βίλα.

\

IS THIS A HANDBALL ON LUKE SHAW??? pic.twitter.com/cs1u48JMPJ