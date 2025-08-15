Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: Πρεμιέρα με νίκη στο φινάλε για τους πρωταθλητές της Premier League

Η Λίβερπουλ έπαιξε με τη… φωτιά στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 στην Premier League, αλλά κατάφερε να πάρει τελικά τη νίκη με 4-2 επί της Μπόρνμουθ και να ξεκινήσει με το… δεξί την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.

Παρότι προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά, χάρη σε τέρματα των Εκιτικέ και Γκάκπο, η Λίβερπουλ επέτρεψε στην Μπόρνμουθ να φθάσει στην ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, με δύο προσωπικά γκολ του Σεμένιο. Χρειάστηκε έτσι, να έρθει ο Κιέζα από τον πάγκο για να λύσει το… γόρδιο δεσμό με ωραίο σουτ στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης και να αποτρέψει την γκέλα για την ομάδα του, στην πρώτη αγωνιστική της Premier League.

Οι “κόκκινοι” πέτυχαν μάλιστα και ένα τέταρτο γκολ με τον Σαλάχ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, για να πανηγυρίσουν τελικά μία νίκη με εντυπωσιακό σκορ, στο πρώτο τους φετινό ματς στο αγγλικό πρωτάθλημα.