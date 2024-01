Ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Λίβερπουλ και να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του, αποχωρώντας από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Το 2022 ο Κλοπ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ μέχρι το 2026, αλλά θα αποτελέσει τελικά παρελθόν από την ομάδα, πολύ πιο σύντομα, αφού ανακοίνωσε ότι ο ίδιος, ότι θα φύγει το ερχόμενο καλοκαίρι του 2024 από το Άνφιλντ.

Σε ένα video που “πάγωσε” τους εκατομμύρια οπαδούς της Λίβερπουλ σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Κλοπ εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα για να μιλήσει στους οπαδούς και να τους ανακοινώσει την απόφασή του: “Θα φύγω από το κλαμπ στο τέλος της σεζόν. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα σοκ για πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά, αλλά προφανώς μπορώ να το εξηγήσω ή τουλάχιστον να προσπαθήσω. Αγαπάω τα πάντα σε αυτό το σύλλογο, αγαπώ τα πάντα σε αυτή την πόλη και αγαπώ τα πάντα σε αυτούς τους οπαδούς. Αγαπάω την ομάδα, το σταφ, τα πάντα. Το ότι παίρνω αυτή την απόφαση δείχνει ότι είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για μία απόφαση που πρέπει να πάρω. Πως να το πω; Ξεμένω από ενέργεια. Είμαι εντάξει τώρα, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά ξανά και ξανά. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά που περάσαμε μαζί, ο σεβασμός και η αγάπη μου για εσάς έχει μεγαλώσει και έτσι σας χρωστάω την αλήθεια. Κι αυτή είναι η αλήθεια”, δήλωσε ο Κλοπ, προαναγγέλλοντας το τέλος του από τη Λίβερπουλ.

