Η Λίβερπουλ παρουσίασε την τρίτη φανέλα της για τη σεζόν 2022-23, η οποία και ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο, πράσινο χρώμα της, ενώ είναι αφιερωμένη στους οπαδούς της.

Μέσα από ένα εντυπωσιακό video, η Λίβερπουλ εμφανίζει παίκτες της ομάδας να φορούν τη νέα φανέλα, με την πετρόλ απόχρωσή της να εντυπωσιάζει.

Μαζί και η ειδική αφιέρωση για τους οπαδούς των “κόκκινων”, καθώς στη σχετική ανάρτηση υπάρχει η φράση «We’ll follow for a lifetime and a day», που σημαίνει «Θα ακολουθούμε για μία ζωή και μία ημέρα».

