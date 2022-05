Λίγη ώρα απέμεινε για το μεγάλο τελικό του Champions League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, LIVE από το Newsit.gr), με τις δύο ομάδες να ανακοινώνουν τις ενδεκάδες τους.

Ο Κάρλο Αντσελότι προτίμησε τελικά τον Βαλβέρδε για το βασικό σχήμα, με τον Ουρουγουανό να δείχνει πόσο ήθελε να παίξει στο ματς και στις δηλώσεις του λίγες ημέρες πριν, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ “θυσίασε” τη γυναίκα του.

Από την πλευρά του, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είχε εκπλήξεις στις δικές του επιλογές, αφού Τιάγκο και Φαμπίνιο ήταν διαθέσιμοι και άφησε στον πάγκο τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος ίσως έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί ως αλλαγή.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης

Κουρτουά, Καρβαχάλ, Αλάμπα, Μιλιτάο, Μεντί, Κασεμίρο, Μόντριτς, Κρόος, Βαλβέρδε, Βινίσιους και Μπενζεμά

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ

Άλισον, Αλεξάντερ Άρνολντ, Κονατέ, Βαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Τιάγκο, Χέντερσον, Ντίας, Σαλάχ και Μανέ

Here’s how we line up for the #UCLfinal