Σε ένα ματς που θα θυμάται για πάντα, ο Τιμπό Κουρτουά πέρασε στο… πάνθεον της Ρεάλ Μαδρίτης, ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον τελικό του Champions League κόντρα στη Λίβερπουλ.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας έκανε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις γκολκίπερ στη διοργάνωση και βάζοντας “στοπ” με κάθε τρόπο στους παίκτες Κλοπ, χάρισε το τρόπαιο στην ομάδα του.

Από το πρώτο ημίχρονο, αλλά και ειδικά μετά το γκολ του Βινίσιους, ο Κουρτουά κατέβασε τα… ρολά και κράτησε… μόνος του το μηδέν στην άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Thibaut Courtois just dropped the greatest goalkeeping performance in Champions League final history 🐐 pic.twitter.com/6hkkLObcBJ