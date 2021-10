Η Λίβερπουλ “έχασε” την πλειοψηφία των παικτών της από τις προπονήσεις, λόγω των Εθνικών Ομάδων, αλλά αναμένεται να στερηθεί αρκετούς από αυτούς και στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι ένας από αυτούς, αφού μετά την επιστροφή του από την Ελλάδα και την Εθνική μας Ομάδα, θα πρέπει να μπει σε καραντίνα και να χάσει λογικά το παιχνίδι με τη Γουότφορντ για την Premier League.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των “κόκκινων” χωρών για τη Μεγάλη Βρετανία, εξαιτίας του κορονοϊού και το γεγονός επηρεάζει και τον πρώην μπακ του Ολυμπιακού. Αντίστοιχα όμως υπάρχει ζήτημα και με τους Άλισον, Φαμπίνιο (Βραζιλία) και Μανέ (Σενεγάλη).

A Liverpool quartet of Alisson, Fabinho, Kostas Tsimikas and Sadio Mane have all been called up to represent their country this month, but are destined for red-list countries. #LFC pic.twitter.com/Tb8wfW1RG7