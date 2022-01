Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε θετικός σε τεστ για τον κορονοϊό και θα χάσει το ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Τσέλσι για την Premier League, στην πρώτη αγωνιστική του νέου έτους.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται αύριο (02/01) στο Στάμφορντ Μπριτζ και ο Γερμανός τεχνικός δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα, καθώς ακολουθεί ήδη τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως ανακοίνωσαν κι επίσημα οι “κόκκινοι”.

Η Λίβερπουλ ενημέρωσε ότι ο Κλοπ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο για τον αγώνα με τους “μπλε” του Λονδίνου και πλέον περιμένει τις εξελίξεις για να μάθει πότε θα μπορεί να επιστρέψει στις προπονήσεις και τους αγώνες της ομάδας.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.