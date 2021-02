Λίβερπουλ – Τσιμίκας: «Ξέρω το πλάνο που έχει ο Κλοπ για εμένα»

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και βρίσκεται ξανά στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, με τον ίδιο τον Έλληνα μπακ να τονίζει ότι ο Γερμανός τεχνικός του έχει εξηγήσει το πλάνο για αυτόν στην ομάδα.

Ο Τσιμίκας μίλησε στο SkySports για τη σχέση του με τον Κλοπ, αλλά και τον Ρόμπερτσον, που αποτελεί το βασικό αριστερό μπακ της πρωταθλήτριας Αγγλίας. «Ο Κλοπ είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο και κάθε μέρα στις προπονήσεις μαθαίνω πράγματα από αυτόν. Ό,τι κι αν μου λέει, ακούω και μαθαίνω πολλά. Ξέρω ακριβώς τι θέλει από εμένα και τι πλάνο έχει για εμένα», είπε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και για τον “Ρόμπο” σχολίασε τα εξής:

«Ο Άντι Ρόμπερτσον είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και πολύ καλός άνθρωπος. Όταν τον βλέπω στα ματς και τις προπονήσεις είναι έντονος όπως είμαι κι εγώ. Προσωπικά έχω ταχύτητα και έχω καλή σέντρα, όμως είμαι καλός και στην άμυνα θεωρώ. Παίζω με πάθος και θέλω πολύ να βοηθήσω την ομάδα μου…».

