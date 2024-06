Λίβερπουλ: Βαριά άρρωστος στο νοσοκομείο ο Άλαν Χάνσεν

Ο θρύλος της Λίβερπουλ, Άλαν Χάνσεν, εισήχθη σε νοσοκομείο όντας βαριά άρρωστος.

Δύσκολες ώρες για την οικογένεια της Λίβερπουλ, καθώς ο θρύλος της ομάδας, Άλαν Χάνσεν, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, όντας βαριά άρρωστος .

Ο Χάνσεν αγωνίστηκε στους “κόκκινους” για 14 χρόνια (1977-1991), κατακτώντας μεταξύ άλλων 8 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα Πρωταθλητριών, 2 Κύπελλα Αγγλίας και 3 League Cup.

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC are with our legendary former captain Alan Hansen, who is currently seriously ill in hospital.