Ο Ντένις Σρέντερ δεν κατάφερε να οδηγήσει τη Γερμανία στον τελικό του Eurobasket 2022, παρά τη φοβερή του εμφάνιση κόντρα στην Ισπανία, αλλά την ίδια ώρα κέρδισε ένα νέο συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γερμανός γκαρντ είχε αρνηθεί πέρυσι ένα “μυθικό” συμβόλαιο 80 εκατομμυρίων ευρώ από τους Λέικερς και έκανε μία τραγική σεζόν, με αποτέλεσμα να επιστρέψει πια με ετήσια συμφωνία της τάξης των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Το γεγονός ενθουσίασε πάντως τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος και έγραψε για τον Σρέντερ στα social media: «Ναι, έτσι φίλε! Είμαι τόσο πολύ χαρούμενος που σε έχουμε ξανά μαζί μας».

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Σρέντερ, που με τους Λος Άντζελες Λέικερς είχε 15,4 πόντους, 5,8 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ, έστειλε επίσης μήνυμα μέσα από το instagram.

«Οπαδοί των Λέικερς. Την περσινή σεζόν δεν ένιωθα καλά… Ένιωσα παρεξηγημένος και κανείς δεν ήξερε πραγματικά την ιστορία! Επιστρέφω στον μεγαλύτερο οργανισμό για να τo κάνω να δουλέψει αυτή τη φορά.

Ελπίζω ότι οι οπαδοί των Λέικερς θα με υποστηρίζουν κάθε μέρα! Θα δίνω ό,τι έχω κάθε μέρα! Είναι τιμή να παίζεις για τους Λέικερς. Ανυπομονώ να ξεκινήσω»

