Ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι με κάθε επισημότητα ο Λουίς Σουάρες. Οι «ροχιμπλάνκος» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 33χρονου διεθνούς επιθετικού.

Διετές συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης υπέγραψε ο Λουίς Σουάρες, βάζοντας έτσι στο… παρελθόν το εξαετές διάστημα παραμονής του στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός, ο οποίος είναι ο τρίτος κορυφαίος σκόρερ της Μπαρτσελόνα με 198 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Καταλανούς.

Ο Σουάρες θα αντικαταστήσει τον Αλβάρο Μοράτα στην επίθεση της Ατλέτικο αφού ο Ισπανός επιθετικός παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Γιουβέντους για μια σεζόν με την επιλογή στην ιταλική ομάδα, να τον αποκτήσει με κανονική μετεγγραφή.

«Η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, κατέληξαν σε συμφωνία για τη μετεγγραφή του Λουίς Σουάρες», ανακοίνωσαν οι “ροχιμπλάνκος”, ενώ ο Ουρουγαουανός θα παραχωρήσει σήμερα (24/9) συνέντευξη Τύπου.

Απ’ την μεριά τους, οι “μπλαουγκράνα” αναφέρουν: «Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της στον παίκτη για τη δέσμευσή του και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στο μέλλον».

Ο έμπειρος επιθετικός, ο οποίος εντάχθηκε στη Μπαρτσελόνα από τη Λίβερπουλ το 2014, φεύγει από τον σύλλογο έχοντας κερδίσει το Champions League, τέσσερις τίτλους της La Liga και τέσσερα Copa del Rey.

Ο Σουάρες γίνεται ο τρίτος επιθετικός τα τελευταία χρόνια που μετακινήθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων της La Liga μετά την πώληση του Νταβίντ Βίγια στην Aτλέτικο το 2013, ενώ ο Αντουάν Γκριεζμάν μετακόμισε στη Μπαρτσελόνα πέρυσι.

