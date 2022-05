Οι Ντάλας Μάβερικς διέλυσαν μέσα στο Φοίνιξς τους Σανς (123-190) και πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα τελικά της Δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ, με τον Ντιρκ Νοβίτσκι και τον Λούκα Ντόντσιτς να μας δίνουν μια “τρομερή” εικόνα.

Το ένδοξο παρελθόν συνάντησε το “λαμπερό” μέλλον των Ντάλας Μάβερικς, ή αλλιώς… ο Ντιρκ Νοβίτσκι πήρε αγκαλιά τον Λούκα Ντόντσις, μετά την πρόκριση της ομάδας -σε game 7- επί των Φοίνιξ Σανς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γερμανός θρύλος των Μάβερικς βρέθηκε στην Αριζόνα και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, πλησιάζοντας μετά το τέλος της τον Λούκα Ντόντσιτς και δίνοντας του μια… μεγάλη αγκαλιά. Μια στιγμή που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι ήταν μια… ραψωδία του Λούκα Ντόνσιτς. Ο Σλοβένος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους (6/8 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 5/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 30 λεπτά συμμετοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Past 🤝 Present



Dirk showed love to Luka after the Mavs advanced 💙 pic.twitter.com/xbo1K31GJk