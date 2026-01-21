Λουτσέσκου για το ΠΑΟΚ – Μπέτις: Ελπίζουμε ο Κωνσταντέλιας να είναι στον πάγκο να μας βοηθήσει

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπέτις στην Τούμπα για το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (19:45, 22/1/2026) και θέλει τη νίκη για να “κλειδώσει” την παρουσία του στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για την αναμέτρηση με τους Ισπανούς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ελπίζει ο Κωνσταντέλιας να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, όντας από τον πάγκο.

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα και συγκεκριμένα οι Κωνσταντέλιας και Μεϊτέ κι αν υπάρχουν άλλα ονόματα που προκαλούν προβληματισμό: “Σήμερα θα δούμε και για τους δύο. Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο Ντέλιας δεν θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ελπίζουμε να είναι στον πάγκο για να μας βοηθήσει και ο Μεϊτέ έχει καλές πιθανότητες να αγωνιστεί.

Ο Ζίβκοβιτς είναι πολύ καλά, προπονήθηκε. Ο Ντεσπόντοβ μετά από καιρό έκανε την κανονική προπόνηση, είναι ΟΚ. Ο Λόβρεν έχει αποκτήσει ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Εκτός είναι ο Ιβάνουσετς και ενδεχομένως να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο“.

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια, τους τραυματισμούς και πόσο δύσκολο είναι γι’ αυτόν: “Είναι δύσκολο να απαντήσω στην ερώτησή σας. Η ομάδα πάει καλά, έχει καλή φόρμα, ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Τώρα που έρχονται οι άλλοι ποδοσφαιριστές, έχουμε παραπάνω επιλογές. Οι ποδοσφαιριστές προπονούνται καλά, δεν κάνουμε προπονήσεις μαζί όλοι πολλές φορές λόγω του προγράμματος. Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα όσο επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές“.

Για το αν είναι παγίδα ότι η Μπέτις έρχεται με πολλές απουσίες αλλά στο πρωτάθλημα παίρνει αποτελέσματα: “Όταν συμμετέχεις σε τόσες διοργανώσεις και έχεις τόσα ματς δεν έχει νόημα να μιλάς για απουσίες της ομάδας. Κι εμείς είχαμε μια περίοδο με πολλούς παίκτες εκτός. Όταν θες να είσαι ανταγωνιστικός θα πρέπει να προσπερνάς τις δυσκολίες.

Η Μπέτις είναι μια ομάδα ποιοτική που μπορεί να αναπληρώσει τα κενά της, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λέει κάτι. Παίζει ανταγωνιστικά παιχνίδια κάθε δύο με τρεις ημέρες“.

Για την εξέλιξη που βλέπει στο γκρουπ και τον ικανοποιεί περισσότερο, κι αν είναι αυτό η ένταξη νέων ποδοσφαιριστών: “Είμαι ικανοποιημένος πρώτα απ’ όλα γιατί σε ένα δύσκολο πρόγραμμα έχουμε καταφέρει να είμαστε μέσα σε τρεις διοργανώσεις. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις κάθε τρεις ημέρες και να νικάς, αλλά και να αλλάζεις διοργανώσεις.

Είμαστε στα ημιτελικά του Κυπέλλου, έχοντας το πιο δύσκολο πρόγραμμα στο Κύπελλο, είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα με τρεις διεκδικητές και στο Europa League έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όλα αυτά τα καταφέραμε με ένα βαρύ καλεντάρι, αλλά ξεπερνώντας τραυματισμούς και ιώσεις. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι η προσέγγιση που έχουμε, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει κάθε παιχνίδι όπως πρέπει.

Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η προσπάθεια των παικτών ήταν πάνω από το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Κερδίσαμε κάποιους νέους παίκτες σε ηλικία, αλλά είχαμε και κάποιους παίκτες που αποτέλεσαν τον πυλώνα αυτής της προσπάθειας και δεν τραυματίστηκαν. Υπάρχει ικανοποίηση για την προσπάθεια που γίνεται και δεν έχει καρπούς“.

Για το πώς είναι να έχει δικό του τραγούδι: “Τι να πω; Αυτό είναι για να το απολαύσετε εσείς. Για να γελάσετε. Για εμένα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και η κύρια είναι το αυριανό παιχνίδι“.